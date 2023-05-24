اسلامي: إيران تلتزم بقوانين الوكالة الدولية والضمانات الشاملة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح محمد إسلامي، اليوم الأربعاء، على هامش اجتماع مجلس الوزراء، في حديث مع الصحفيين، بشأن ادعاء بعض وسائل الإعلام الأجنبية حول إنشاء موقع نووي جديد في سلسة جبال "زاغروس": " ان العدو الصهيوني دأب منذ سنوات على تكرار هذه الأقاويل والإداعات الباطلة في إطار حرب نفسية ضد الجمهورية الإسلامية".

وأضاف رئيس منظمة الطاقة الذرية في إيران: "كلما اشتدت ظروف المنطقة و مر العدو الصهيوني بظروف سيئة، تشتد هذه العمليات النفسية وهذه الادعاءات الباطلة أيضا".

وأكد محمد إسلامي ان إيران تعمل وفق معايير الوكالة الدولية والضمانات الشاملة، قائلا: " أي إجراءات في برنامجنا النووي ننسقها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وسنتصرف وفقًا لتلك المعايير".

وأوضح إسلامي: "ان هذه الإداعات ليست إلا في إطار العملية النفسية التي دأب العدو عليها؛ حيث تظهر العمليات السابقة أنهم سعوا دائمًا إلى التفوق وحاولوا تكثيف الضغط الأقصى على البلاد من خلال خلق الأجواء النفسية".

وقال: "إنهم لم يلقوا نجاحًا وفشلوا في الأشهر الأخيرة، لذا فهم الآن يتمسكون بقضايا جديدة، وهذه القضايا هي تكرار نفس الموضوعات المرفوضة السابقة وليس لها محل من الإعراب".

/انتهى/