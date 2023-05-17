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١٧‏/٠٥‏/٢٠٢٣، ٦:١٩ م

بوسم راية ايران عالية... كنعاني يهنئ انجاز الاسطول البحري الإيراني 86 لرحلته حول العالم

بوسم راية ايران عالية... كنعاني يهنئ انجاز الاسطول البحري الإيراني 86 لرحلته حول العالم

هنأ المتحدث باسم وزارة الخارجية، ناصر كنعاني، الشعب الايراني بابحار المجموعة 86 التابعة لبحرية الجيش الايراني لاول مرة في تاريخ البلاد حول العالم.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية "ناصر كنعاني" : ان مجموعة القطع البحرية 86 التابعة للجيش الايراني، حققت انجازا جديدا يبعث على الفخر والاعتزاز في الصعيد الدولي.

وكتب "كنعاني"، عبر تغريدة في تويتر اليوم الاربعاء : تهنئة الى الشعب الايراني العظيم! ان المجموعة 86 التابعة لبحرية الجيش الايراني، قامت ولاول مرة في تاريخ البلاد بالابحار حول العالم؛ رافقتها مدمرة "دنا" الايرانية بامتياز، وحاملة المروحيات "مكران"، بمشاركة ممثلين عن 29 محافظة ايرانية، لتسجل خطوة مشرفة اخرى على الساحة الدولية.

وارفق "كنعاني" تغريدته هذه بوسم "راية ايران عالية".

/انتهى/

رمز الخبر 1933310

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