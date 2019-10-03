طائرات الجيش ستوفر الأمن لزوار الأربعين

قال قائد القوة البرية التابعة للجيش الايراني العميد "كيومرث حيدري" على حاشية مراسم عرض منجزات القوة البرية التابعة للجيش الإيراني: تعتبر الحرب من أحد العلوم، وكغيرها من العلوم تطرأ عليها تغيرات يومية عديدة، فمن أجل الحرب، نحن بحاجة إلى وسائل وتكنولوجيا عسكرية حديثة بشكل يومي.

واضاف، نحن في وضع دفاعي يتطلب منا ان نطور في قدراتنا الدفاعية، وإذا لم نقوم بذلك يمكن ان نتلقى ضربة غير مرتقبة يصعب جبرانها.

وتابع: طلب منا قائد الثورة الإسلامية ان نعتمد على انفسنا في العلوم والتكنولوجيا الدفاعية. ويمكننا اليوم ان نفتخر باكثر من 26إناجازا على صعيد القوة البرية جميعها صناعة محلية.

وأشار قائد القوة البرية في الجيش الإيراني إلى ان طائرات القوّات البرية التابعة للجيش الإيراني سوف تستخدم على غرار السنوات السابقة في سبيل حفظ أمن زوار الأربعين. /انتهى/