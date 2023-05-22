وزير النفط السوري: فرص الاستثمار يتوفر لإيران وروسيا في مجال التعدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن قدور عن اكتشاف ثروات معدنية جديدة في سوريا أكدت الأبحاث وجودها، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على جعل قطاع الثروة المعدنية أكثر جذباً للاستثمارات المحلية والأجنبية.

ولفت الوزير السوري إلى أن هناك 9 فرص استثمارية في مجال الثروة المعدنية، تم طرحها ضمن خارطة هيئة الاستثمار السورية، وهي مفتوحة أمام الدول الشقيقة والحليفة كروسيا وإيران.

وبين أن العقوبات الأمريكية الغربية التي تم رفعها مؤقتا عن سوريا خلال الزلزال، شملت فقط ما يتعلق بالأعمال الإغاثية والإنسانية، ولم تشمل ما يتعلق بالقطاع النفطي والثروات المعدنية.

واستطرد قدور: بالرغم من ذلك، هناك تواصل مع الدول العربية والدول الصديقة في مواضيع المشاريع والاستثمار بهذه الثروات والمواضيع كلها قيد البحث.

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