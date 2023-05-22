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٢٢‏/٠٥‏/٢٠٢٣، ٥:٣٧ م

وزير النفط السوري: فرص الاستثمار يتوفر لإيران وروسيا في مجال التعدين

وزير النفط السوري: فرص الاستثمار يتوفر لإيران وروسيا في مجال التعدين

 صرح وزير النفط والثروة المعدنية السوري "فراس قدور"، بأنه تم اكتشاف ثروات معدنية جديدة في سوريا، معلنا تستطيع الدول الشقيقة والحليفة كروسيا وإيران الاستثمار في هذا المجال.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن قدور عن اكتشاف ثروات معدنية جديدة في سوريا أكدت الأبحاث وجودها، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على جعل قطاع الثروة المعدنية أكثر جذباً للاستثمارات المحلية والأجنبية.

ولفت الوزير السوري إلى أن هناك 9 فرص استثمارية في مجال الثروة المعدنية، تم طرحها ضمن خارطة هيئة الاستثمار السورية، وهي مفتوحة أمام الدول الشقيقة والحليفة كروسيا وإيران.

وبين أن العقوبات الأمريكية الغربية التي تم رفعها مؤقتا عن سوريا خلال الزلزال، شملت فقط ما يتعلق بالأعمال الإغاثية والإنسانية، ولم تشمل ما يتعلق بالقطاع النفطي والثروات المعدنية.

واستطرد قدور: بالرغم من ذلك، هناك تواصل مع الدول العربية والدول الصديقة في مواضيع المشاريع والاستثمار بهذه الثروات والمواضيع كلها قيد البحث.

/انتهى/

رمز الخبر 1933442

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