الرئيس الأسد يلتقي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان+ صور

التقى الرئيس السوري بشار الاسد على هامش القمة العربية المقرر اقامتها اليوم الجمعة في جدة بالمملكة العربية السعودية، التقى الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة رئيس الوفد الإماراتي المشارك في القمة العربية.