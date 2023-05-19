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١٩‏/٠٥‏/٢٠٢٣، ٣:٠٥ م

الرئيس الأسد يلتقي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان+ صور

الرئيس الأسد يلتقي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان+ صور

التقى الرئيس السوري بشار الاسد على هامش القمة العربية المقرر اقامتها اليوم الجمعة في جدة بالمملكة العربية السعودية، التقى الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة رئيس الوفد الإماراتي المشارك في القمة العربية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بحث الجانبان العلاقات الثنائية الوثيقة بين سوريا والإمارات، وسبل تعزيز العمل العربي المشترك.

ونقل الشيخ منصور للرئيس الأسد تحيات صاحب السمو محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات.

شاهد.. الرئيس الأسد يلتقي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان

شاهد.. الرئيس الأسد يلتقي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان

/انتهى/

رمز الخبر 1933340

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