وزارة االأمن الإيرانية تعلن عن تفكيك شبكة تجسس لصالح جهاز المخابرات الأجنبي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أعلنت وزارة الأمن في بيان عن اكتشاف مشروع إحدى شبكات التجسس الأجنبية ضد ايران، واعتقال عناصر هذه الشبكة.

وأوضح البيان، انه خلال المطاردة المستمرة للأهداف والتدابير الاستخباراتية العملياتية لمنظمات التجسس المعادية، تم الحصول على معلومات حول التركيز الخاص والثقيل لإحدى أجهزة الاستخباراتية اجنبية على الإيرانيين الذين يسافرون إلى الخارج.

وأضاف ان استمرار المراقبة وجمع المعلومات في هذا الصدد، تبين أن هذه الشبكة ترصد أيضا أصحاب المسؤولية في مختلف المناصب أو الأشخاص الذين لديهم معلومات مهمة في المؤسسات الحساسة بالدولة وذوي الخبرة الخاصة في مختلف المجالات.

وفقا للمعلومات الحاصلة، فان الأشخاص المستهدفين ونوع المعلومات التي تم جمعها عنهم تدل على نوايا العدو العملياتية ضد هؤلاء الأشخاص، لذلك، من خلال اكتشاف أبعاد الموضوع وتحديد العوامل التنفيذية داخل البلاد، تم على الفور اعتقال جميع عناصر الشبكة، بما في ذلك رئيسها ومسؤولو الاتصالات فيها، بأمر من السلطة القضائية المحترمة.

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