اعتقال ارهابي داعشي في مدينة زابل جنوب شرق البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العميد دوستعلي جليليان: "يعد اجراء عمليات استخباراتية دقيقة و متخصصة، تبين أن أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي قد استقر في إحدى قرى مدينة زابل".

وأضاف قائد شرطة سيستان: "بعد مراقبة تصرفات وتحركات هذا الشخص من لحظة إلى أخرى، تم تحديد مكان اختبائه بمساعدة نخب المخابرات من خلال عملية متماسكة ومنسقة لجنود الأمن في قيادة الشرطة والاستخبارات، ثم قامت القوات بإعتقال هذه العنصر العضو في تنظيم داعش الارهابي".

وأوضح جليليان: "انه وفقا للتحقيقات الأولية، تبين أن هذا الشخص الذي يحمل جنسية إحدى دول الجوار، يروج لتنظيم داعش الإرهابي في هذه المنطقة بخطة مستهدفة".

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