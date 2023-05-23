خدائي: اتهامات مجموعة الدول السبع ضد إيران لا أساس لها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح عضو مجلس صيانة الدستور في ايران "عباس علي كد خدائي" بأن اتهامات مجموعة الدول السبع التي لا أساس لها ضد إيران هي النهج المعتاد للدول الساعية للسلطة والتي تنتهك كل التزام دولي.

وفي تغريدة له على تويتر اليوم الثلاثاء كتب عباس علي كد خدائي:" ان اتهامات مجموعة الدول السبع التي لا أساس لها ضد إيران هي النهج المعتاد للدول الساعية للسلطة والتي تنتهك كل التزام دولي من خلال إنشاء آليات تفتقر إلى الصلاحية والشرعية القانونية في المجتمع الدولي".

وختم تغريدته بعبارة:" هل سبق لهم ان عملوا بما يوعظون به ؟"

/انتهی/