رئيس جامعة العلامة طباطبائي يعلن عن تدشين أول "مكتبة صينية" في إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عقدت اليوم مذكرة تعاون بهدف التأسيس المشترك لـ "مكتبة صينية" في جامعة العلامة طباطبائي بحضور عبد الله معتمدي، رئيس جامعة العلامة طباطبائي، وسفيرالصين في إيران تشانغ هوا ومجموعة من النواب والمديرين وأعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب الإيرانيين والصينيين.

وقال معتمدي في بداية هذه المراسم بالنظر إلى سياسات الجمهورية الإسلامية لتوسيع أنشطتها مع دول الشرق وبالتحديد مع الصين، فإن إنشاء المكتبة الصينية في هذه الجامعة يمثل فرصة كبيرة لنا لتوسيع أنشطتنا العلمية بشكل أكبر مع الصين. نحن مهتمون بالحصول على المزيد من الروابط العلمية مع الجامعات الصينية حتى نتمكن من مشاركة المعرفة المتوفرة في الجامعات الصينية وكذلك المعرفة المتوفرة في جامعة العلامة طباطبائي بشكل تفاعلات مثل تبادل الأساتذة والأنشطة البحثية والتعليمية.

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