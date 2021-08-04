تعاون إيراني صيني في مجال الإقتصاد والتجارة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال يكانه فرد في ندوة افتراضية عقدت اليوم الاربعاء بين غرفة التجارة في محافظة زنجان (شمال غرب) والغرفة التجارية الصینیة- الإيرانية ان المحافظة تتمتع بقدرات جيدة فی القطاعات المختلفة مضیفا ان کیفیة استخدام القدرات تم ادراجها في خارطة طريق التجارة الخارجية للمحافظة.

واضاف نحن حددنا مجالات التعاون مع الصين وهناك مذكرة التفاهم في هذا المجال نخطط لتنفيذها کما نهدف الی تعزیز العلاقات التجارية الثنائية بين الصين والمحافظة في اطار مذكرة التفاهم هذه .

كما أعلن عن مواصلة الاجتماعات مع غرفة التجارة الإيرانية الصينية المشتركة قائلا، سنهدف إلى خلق مجالات للتعاون المشترك وتنفيذ برامج في مجال العلاقات التجارية مع الصين من خلال تبادل اللقاءات".

من جانبه أشار رئيس غرفة التجارة الإيرانية الصينية ،مجیدرضا حریري إلى توفير الارضية لتطوير الصادرات من زنجان إلى الصين واعتبر منتجات الحرف اليدوية کالأحذية الجلدية المصنوعة يدويًا والسجاد اليدوي من أهم المنتجات التي سيتم تصديرها من المحافظة إلى الصين.

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