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٢٧‏/٠٥‏/٢٠٢٣، ٦:٥٧ م

وزير النقل السوري: الخط السككي بين ايران والعراق وسوريا طريق حيوي يضم مزايا تنموية واقتصادية

وزير النقل السوري: الخط السككي بين ايران والعراق وسوريا طريق حيوي يضم مزايا تنموية واقتصادية

أكد ممثل الوفد السوري في مؤتمر التنمية زهير خزيم، اليوم السبت، أن طريق التنمية الذي يعتزم العراق إنشائه يعد طريقاً حيوياً ويضم مزايا تنموية واقتصادية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال ممثل الوفد السوري في مؤتمر التنمية زهير خزيم، اليوم السبت، خلال كلمته في مؤتمر التنمية المنعقد في بغداد إن "سورية داعمة لهذا المشروع ومشاركة في المؤتمر للاستماع إلى المقترحات والروى حول مشروع طريق التنمية لما له من أهمية وحيوية".

وأضاف أن "سورية حريصة على تكامل الربط السككي الثلاثي بين سورية والعراق وإيران والخطوات الجدية التي تعمل عليها سورية في إعادة تأهيل السكك فيها وهذا التكامل هو واحد من التحديات الكبرى ضمن العديد من التوازنات الاقتصادية الكبرى".

/انتهى/

رمز الخبر 1933588

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