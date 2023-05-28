السودان... حاكم إقليم دارفور يدعو المواطنين إلى حمل السلاح لحماية ممتلكاتهم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مناوي، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، "لقد تضاعفت الاعتداءات على المواطنين، وكثيرون لا يرغبون في سلامة وحقوق المواطنين، يتعمدون تخريب المؤسسات القومية".

وأضاف "أدعو مواطنينا الكرام جميعاً أهل دارفور شيباً وشباباً، نساءً ورجالاً، أدعوهم لحمل السلاح لحماية ممتلكاتهم، ونحن حركات الكفاح سنساندهم في جميع حالات الدفاع".

لقد تضاعفت الاعتداءات علي المواطنين، وكثيرون لا يرغبون في سلامة وحقوق المواطنين، يتعمدون علي تخريب المؤسسات القومية، لذا، أدعو مواطنينا الكرام جميعاً”اهل دارفور “شيبا وشبابا، نساءاً ورجالاً، ادعوهم بحمل السلاح لحماية ممتلكاتهم، ونحن حركات الكفاح سنسندهم في جميع حالات الدفاع .

وأمس السبت، فرّ عشرات الآلاف من السودان إلى جنوبه، بسبب تواصل الاشتباكات الدائرة بين الجيش السوداني، وقوات "الدعم السريع" منذ أكثر من شهر، حيث عبر نحو 50 ألف شخص إلى بلدة الرنك الحدودية، حيث يقيم الكثيرون في أكواخ على امتداد الطريق، وفي مبانٍ حكومية في أنحاء البلدة، رغم مرور اليوم الـ5 من هدنة وقف إطلاق النار.

ويواجه رجال ونساء وأطفال يخيمون قرب الحدود الترابية للسودان وجنوبه مأزقاً. البعض يتجول بلا هدف في السوق، ويسأل الغرباء في يأس عن كيفية العودة إلى ديارهم.

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