السودان... الرياض وواشنطن تدعوان لتمديد الهدنة والأزمة الصحية تضرب 3 ولايات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح البيان بأن "السعودية والولايات المتحدة بصفتهما ميسّرين لاتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد، تدعوان القوات المسلحة السودانية والدعم السريع لمواصلة النقاش للتوصل إلى اتفاق بشأن تمديده".

وأوضحت السعودية والولايات المتحدة في البيان ذاته، أنه "بما أن الاتفاق ليس كاملاً، إلا أن التمديد سيسهل إيصال المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الشعب السوداني".

وشهدت العاصمة السودانية الخرطوم بعض الهدوء في ظل هدنة تستمر 7 أيام (وتنتهي غداً الإثنين) أدت على ما يبدو إلى تقليل الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع، غير أنها لم تقدم بعد المساعدات الإنسانية المنتظرة لملايين المحاصرين في العاصمة.

وفرّ عشرات الآلاف من السودان إلى جنوب السودان، بسبب تواصل الاشتباكات الدائرة بين الجيش السوداني، وقوات "الدعم السريع" منذ أكثر من شهر، حيث عبر نحو 50 ألف شخص إلى بلدة الرنك الحدودية، حيث يقيم الكثيرون في أكواخ على امتداد الطريق، وفي مبانٍ حكومية في أنحاء البلدة، رغم مرور اليوم الـ5 من هدنة وقف إطلاق النار.

وأفاد سكان في العاصمة السودانية الخرطوم لوكالة "فرانس برس" السبت بوقوع ضربات جوية وقصف بالمدفعية، منذ الدقائق الأولى لهذه الهدنة، التي اتفق عليها في 20 أيار/مايو، في مدينة جدة السعودية، وجاءت بعد 5 أسابيع من اندلاع الحرب.

وقال شهود عيان السبت إن الخرطوم تشهد بعض الهدوء، بالرغم من ورود أنباء عن اشتباكات متفرقة خلال الليل في مناطق بجنوب العاصمة وفي مدينة أم درمان المقابلة لها عبر نهر النيل وهي إحدى نقاط الدخول المهمة للعاصمة.

وتهدف الهدنة التي وقعها طرفا الصراع، الإثنين، لضمان ممر آمن للمساعدات الإنسانية والتمهيد لمحادثات أوسع نطاقا برعاية الولايات المتحدة والسعودية.

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