الجيش الأوكراني تسلم عبوة "بيولوجية" من مركز أبحاث أمريكي في 2019

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها تقع مدينة روبيجنويه بجمهورية لوغانسك الشعبية، حيث قالت إحدى العسكريات في القوات المسلحة الروسية لوكالة "نوفوستي" إن هذه الوثيقة "تم العثور عليها في وحدة روبيجنويه الصحية، وهي رسالة مرافقة للواء رقم 57 للجيش الأوكراني، والذي كان في ذلك الوقت موجودا في مكان ما من منطقة روبيجنويه قبل تحريرها. وتتضمن طلبا لمرافقة سيارتين لتوصيل حمولة من جامعة واشنطن بولاية ميسوري".

والرسالة مؤرخة في 10 مايو 2019، وموقعة من كبير أطباء الصحة في مدينة روبيجنويه، ومنطقة كريمينسكي ب. ف. كوندين.

وبحسب الخطاب، فقد وجهت الرسالة إلى عقيد اللواء الميكانيكي المنفصل رقم 57، أ. ف. ميشانشوك، وهي "للاستخدام الرسمي"، وجاء فيها أنه كان من المقرر تسليم شحنة إلى منطقة محطة لوغانسك، التي كانت في تلك اللحظة على خط الجبهة الذي تسيطر عليه كييف.

ويذكر أن جامعة واشنطن في سانت لويس هي جامعة أبحاث أمريكية خاصة تقع في سانت لويس بولاية ميسوري، وتعتبر من أهم المؤسسات البحثية الأمريكية الرائدة في مجال الطب الحيوي.

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