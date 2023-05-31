ماريا زخاروفا: هجوم المسيرات على موسكو دنيء والغرب يعلّق على ما ينفعه فقط

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت زخاروفا رداً على سؤال حول رد فعل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على هجوم المسيرات على موسكو: "إنّ هجمات المسيرات على موسكو دنيء وهم يعلقون فقط على ما يريدون التعليق عليه".

وأضافت: "لا توجد كلمة أخرى ولا تعريف آخر غير ذلك، يرون ويعلقون فقط على ما هو مفيد لهم".

وبعد الهجوم، ادّعت الولايات المتحدة الأميركية أنها لا تؤيد تنفيذ هجمات داخل روسيا، وأعلنت أنها تركز على تزويد أوكرانيا بالمعدات والتدريب.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، أمس الثلاثاء، أن أوكرانيا شنّت هجوماً إرهابياً بـ 8 طائرات مسيرة على موسكو.

وأكّدت الوزارة أنه تمّ إسقاط 5 منها بواسطة مدافع مضادة للطائرات في مقاطعة موسكو، بينما تمّت السيطرة على 3 مسيرات باستخدام تقنيات الحرب الإلكترونية وانحرفت عن أهدافها.

ومن جانبه، شدد الكرملين، على أن الهجوم على موسكو "يؤكد مرة أخرى الحاجة إلى مواصلة هذه العملية العسكرية الخاصة وتحقيق الأهداف المحددة".

وأشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأداء الدفاعات الجوية الروسية، مؤكداً أن "القوات الروسية تهاجم البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا فقط، بعكس كييف التي تهاجم أهدافاً مدنية".

/انتهى/