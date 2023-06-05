كنعاني: باكو تنتهج سياسات الكيان الصهيوني قاتل الاطفال

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه علّق المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية "ناصر كنعاني" على موقف الخارجية الاذربيجانية الاخير؛ مؤكدا على ان باكو تنتهج سياسات الكيان الصهيوني قاتل الاطفال، بعينها.

جاء ذلك في تغريدة نشرها "كنعاني" اليوم الاثنين، ردا على بيان الخارجية الاذربيجانية التي حذرت فيه رعايا هذا البلد من السفر الى ايران.

واضاف : ان من يجب تحذير الشعب الاذربيجاني منه، هو الكيان الصهيوني، وليست ايران الاسلامية الحضارية.

وكتب المتحدث باسم الخارجية عبر تغريدته : ان موقف باكو هذا جاء على غرار سياسة رئيس الكيان الصهيوني المحتل وقاتل الاطفال فيما يخص السفر الى اذربيجان.

وتابع كنعاني : ان سياستنا لاتزال متمثلة في الغاء التاشيرات واحتضان الاخوة والاخوات الاذربيجانيين؛ مؤكدا بان "مواصلة سياسات حسن الجوار مدرجة نصب برامجنا، لكن في اطار الاحترام المتبادل ورعاية اسس الجوار".

وكانت الخارجية الاذربيجانية، حذرت خلال الفترة الاخيرة، رعايا هذا البلد من التوجه في زيارات غير ضرورية الى ايران.

وزعمت باكو عبر بيانها الاخير، ان "الظروف غير مستقرة في ايران"، كما نصحت مواطني اذربيجان المتواجدين في الجمهورية الاسلامية الايرانية، بان يتخذوا اقصى مستوى الحيطة والحذر؛ في خطوة اعتبرتها طهران بعيدة عن معايير الدبلوماسية وتحريفا للحقائق حيال الظروف الامنية والاستقرار المستتب في البلاد.

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