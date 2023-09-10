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١٠‏/٠٩‏/٢٠٢٣، ٩:٤٢ ص

وفد عسكري إيراني يلتقي بمسؤولين بباكو لعقد الجولة الثالثة من التعاون دفاعي بين البلدين

وفد عسكري إيراني يلتقي بمسؤولين بباكو لعقد الجولة الثالثة من التعاون دفاعي بين البلدين

التقى نائب شؤون التعاون الدولي في الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية مع وزير الدفاع الاذربيجاني ومساعد الرئيس الاذربيجاني ونائب رئيس وزراء جمهورية أذربيجان .

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه توجه نائب شؤون التعاون الدولي في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية العميد محمد احدي یوم السبت إلى العاصمة الاذربيجانية باكو على رأس وفد عسكري رفيع المستوى لعقد الجولة الثالثة من اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون الدفاعي والعسكري يين التعاون بين البلدين.

و التقى العميد احدي وزیر الدفاع الاذربیجاني الجنرال ذاكر حسنوف ومساعد الرئيس الاذربيحاني حكمت حاجييف ونائب رئيس الوزراء شاهين مصطفاييف وناقشوا تطوير وتعميق العلاقات الثنائية وخاصة في المجالات الدفاعية والعسكرية وبعض القضايا الإقليمية والدولية.

وتبادلا وجهات النظر حول تطوير وتعميق العلاقات الثنائية، لا سيما في المجالين الدفاعي والعسكري وبعض القضايا الإقليمية والدولية.

/انتهى/

رمز الخبر 1936682

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