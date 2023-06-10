5 قتلى بانفجار في مصنع صواريخ في أنقرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه، قتل اليوم السبت، 5 أشخاص في انفجار مصنع للصواريخ في العاصمة التركية أنقرة، والإطفاء يسيطر على الحريق الذي اندلع في المكان.

وكانت وسائل إعلام تركية قد أفادت بمعلومات بشأن سقوط قتلى وجرحى بالانفجار، الذي وقع في مصنع "MKE"، لتصنيع الصواريخ والمتفجرات، في منطقة إيلماداغ بأنقرة.

وتستمر عمليات البحث عن الضحايا والإنقاذ في مكان الانفجار.

وقالت قناة "A Haber" التركية إنّ حريقاً نشب بعد الانفجار الذي طال المصنع، إلا أنّ فرق الإطفاء تمكّنت من السيطرة عليه.

ولم يُعرف سبب الانفجار الذي وقع، وأعلنت وزارة الدفاع التركية فتح تحقيق بشأن الحادث.

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