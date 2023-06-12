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١٢‏/٠٦‏/٢٠٢٣، ١:٢١ م

وفاة رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني عن عمر ناهز 86 عاما

وفاة رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني عن عمر ناهز 86 عاما

أعلنت وكالة الأنباء الإيطالية عن وفاة رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني عن عمر يناهز 86 عاما.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها قالت وسائل إعلام إن برلسكوني البالغ من العمر 86 عاما توفي في مستشفى سان رافاييل في ميلانو، حيث تم إدخاله المشفى في الـ 9 يونيو.

وقبيل ذلك، كان قد أمضى رئيس الوزراء السابق 45 يوما في المستشفى. حيث عانى من التهاب رئوي وسرطان الدم.

برلسكوني أحد الرجال الأكثر ثراء في بلاده مع امتلاكه ثروة تقدرها مجلة فوربس بنحو 6.4 مليارات يورو. وكان قد دخل في السنوات الأخيرة إلى المستشفى مرارا.

دخل برلسكوني عالم السياسة عام 1994 وشغل منصب رئيس الحكومة لما مجموعه تسع سنوات. ورغم سلسلة فضائح جنسية وقضايا قانونية شوهت صورته، احتفظ بمكانة خاصة في قلوب كثير من الإيطاليين.

/انتهى/

رمز الخبر 1933985

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