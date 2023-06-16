ايران و روسيا یبحثان سبل اسراع انشاء الخط السككي "رشت -آستارا"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى مهرداد بذرباش وزير الطرق والتنمية الحضرية الايراني، النائب الأول لرئيس وزراء روسيا يوم الخميس على هامش منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي ، للبحث في الاسراع بتنفيذ خط سكك الحديد "رشت -أستارا" باعتباره الحلقة المفقودة للجزء الغربي من الممر الشمالي الجنوبي.

وأكد الطرفان في هذا الاجتماع ، الذي حضره وزير النقل الروسي وسفير إيران في موسكو وأعضاء وفدي البلدين ، على ضرورة تنفيذ الاتفاقات الأخيرة بين الرئيسين الايراني والروسي.

وكان تنفيذ الاتفاقيات الثنائية ، وتسريع الإجراءات التنفيذية لبناء سكة حديد "رشت – أستارا" في الممر القاري بين الشمال والجنوب وإكمال سلسلة صناعة النقل البحري والطرقي والسكك الحديدية والجوي من بين المحاور الأخرى لهذه المحادثات.

ووفقًا للخبراء ، يبلغ طول الطرق المشتركة لإرسال البضائع من الهند إلى سانت بطرسبرغ وروسيا حوالي 14500 كيلومتر ، لكن الممر الإيراني على هذا الطريق لا يتجاوز 7200 كيلومتر ، وهو ما يقلل 40٪ من وقت الترانزيت و 30٪ من نسبة تكاليف الشحن.

وتم الاتفاق بشأن إنشاء خط سكة حديد "رشت – أستارا" بين إيران وروسيا قبل فترة بعد خطاب آية الله "سيد ابراهيم رئيسي" ، رئيس جمهورية إيران الإسلامية ، وخطاب بالفيديو من قبل "فلاديمير بوتين" رئيس الاتحاد الروسي، وتم توقيع الاتفاق بين وزير الطرق والتنمية الحضرية الايراني ووزير النقل الروسي في طهران.

يذكر انه من بين محاور منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي السادس والعشرين؛ عقد 200 اجتماع تخصصي حول سبل تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول المستقلة ، ودراسة سبل تحييد العقوبات ضد الدول المستقلة ، والتعاون المصرفي والمفاوضات متعددة الأطراف من أجل استخدام العملات الوطنية بدلاً من الدولار في التبادلات الاقتصادية.

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