بيسكوف: ألمانيا "تطلق النار على ساقها" باتباعها المسار الأمريكي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه لدى تعليقه، على استراتيجية الأمن القومي الألمانية التي تم تبنيها مؤخرا والتي صنفت روسيا كأخطر تهديد، أشار بيسكوف إلى أن "قيادة ألمانيا أعطت الصفة القانونية لسياستها المتبعة".

وأضاف: "للأسف، قررت ألمانيا على ما يبدو داخليا لنفسها اتباع النهج الأمريكي كما وكلت أوروبا، لتكون عضوا مثاليا في الناتو، والذي بالطبع ينفذ جميع التعليمات من واشنطن لأن الناتو بقيادة واشنطن، ولا توجد قيادة جماعية هناك".

وشدد بيسكوف على أن القيادة الألمانية باتباعها النهج الأمريكي تلحق الضرر باقتصادها الوطني، وقال: "نعلم جميعا أن هذه القدرة التنافسية للصناعة الألمانية، كانت تعتمد إلى حد كبير على غاز الأنابيب الروسي –المستقر في توريداته والرخيص في سعره نسبيا . والآن حرمت ألمانيا نفسها من هذه الميزة وهو ما يؤثر سلبا على اقتصادها. لكنه رغم ذلك، لا تزال ألمانيا تصر على السير على خطى الأمريكيين، حتى لو كان ذلك على حساب مصالح مواطنيها".

المصدر: تاس

/انتهى/