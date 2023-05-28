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٢٨‏/٠٥‏/٢٠٢٣، ٢:٤١ م

بيسكوف: روسيا حاليا تواجه حربا من كل الجبهات

بيسكوف: روسيا حاليا تواجه حربا من كل الجبهات

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن روسيا تشهد في الوقت الراهن حربا ضدها على جميع الجبهات.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه شدد ممثل الكرملين، على ضرورة محافظة موسكو على رصانة التفكير والقوة.

وأضاف بيسكوف في حديث لبرنامج "موسكو. الكرملين. بوتين" التلفزيوني: "بمعنى أوسع، هناك حرب مستمرة تجري ضدنا. وهذه الحرب تجري على جميع الجبهات: سواء كان ذلك في الاقتصاد، أو العلاقات بين الدول، أو علاقات الأصول والأملاك".

وشدد بيسكوف على أن خصوم روسيا "يتعدون حتى على ما كان يبدو مقدسا".

وقال: "لكن مع ذلك، نرى أن كل هذه المؤسسات التي كانت شامخة لا تتزعزع، تنهار تحت أقدام هؤلاء المثليين في الغرب الجماعي الذين لا يأبهون من ارتكاب أي شيء شائن الآن".

/انتهى/

رمز الخبر 1933613

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