وزير الخارجية الإيراني يؤكد على ارادة طهران لتوسيع العلاقات مع امريكا اللاتينية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب حسين أمير عبداللهيان عبر صفحته على تويتر: "أهنئ الذكرى الـ 120 للعلاقات الدبلوماسية بين إيران والبرازيل".

وأضاف وزير خارجية إيران: "فضلا من ان اقدم احر التهاني إلى نظيري البرازيلي، اؤكد في ختام زيارة رئيس الجمهورية إلى ثلاث دول في أمريكا اللاتينية، على إرادة طهران واستعدادها لتوسيع العلاقات بين الجانبين وزيادة الاتصالات والمبادرات الجديدة قدر الإمكان".

يذكر انه في الأسبوع الماضي، قام الرئيس الإيراني، السيد ابراهيم رئيسي بجولة مكوكية في أمريكا اللاتينية شملت دول فنزويلا وكوبا ونيكاراغواي.

وعاد رئيس الجمهورية إلى البلاد، أمس الجمعة، من رحلته هذه التي استغرقت خمسة أيام، وأعلن لدى وصوله إلى طهران ان زيارته لفنزويلا ونيكاراغوا وكوبا اسفرت عن توقيع 35 وثيقة ومذكرة في المجالات المختلفة بما في ذلك قطاعات الطاقة والصناعة والمناجم علي اساس ان يتم في البداية تصدير الخدمات التقنية والهندسية ثم تصدير العلوم والمنتجات المعرفية ، وثالثا تامين المواد الأولية باسعار مناسبة واخيرا ايجاد اسواق جديدة.

واضاف ان امريكا اللاتينية تعد منطقة استراتيجية في العالم وتمتلك ثروات طبيعية وبشرية تتحلى بالعلم والثقافة، مؤكدا ان هذه المنطقة واجهت نظام الهيمنة لسنوات طويلة وبرزت في تاريخها دول قارعت النظام اللاعادل المهيمن على العالم ، معتبرا ان القاسم المشترك بين هذه الدول هو إرادة الاستقلال والعدالة.

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