أمير عبداللهيان: إيران لم تكن لديها أي قيود لتطوير العلاقات مع باكستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار وزير خارجية بلادنا خلال الاجتماع مع نائب وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية إلى تاريخ العلاقات الإيرانية الباكستانية. واعتبر أن المستوى الحالي للعلاقات جيد ومتطور وشدد على الاستخدام الكامل للقدرات الموجودة في العلاقات بين البلدين.

وفي إشارة إلى المكانة الخاصة لباكستان في السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية والمستوى الحالي للتعاون الثنائي والدولي، أضاف وزير خارجية بلادنا: إن الجمهورية الإسلامية الايرانية ليس لديها قيود في تطوير العلاقات مع باكستان.

وفي إشارة إلى الاجتماع الأخير بين رئيس بلادنا ورئيس وزراء باكستان في مراسم افتتاح المشاريع الحدودية في محافظة سيستان وبلوشستان، اعتبر أمير عبد اللهيان باكستان إحدى الدول المهمة لسياسة الجوار في الجمهورية الإسلامية الايرانية.

ومن جانب اخر نقل نائب وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية تحيات وزير خارجية باكستان إلى وزير خارجية بلادنا، وقدم تقريراً عن المناقشات التي أثيرت خلال الجولة الثانية عشرة من محادثات التشاور السياسي. واعتبر هذه المحادثات استراتيجية لتطوير العلاقات بين البلدين وأكد على أهمية تطوير العلاقات .

وخلال هذا الاجتماع، قدم نائب وزير خارجية باكستان دعوة بيلاوال بوتو زرداري لزيارة وزير خارجية بلادنا الى باكستان.

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