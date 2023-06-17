مقتل 25 طالبا في هجوم على مدرسة في أوغندا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح جو والوسيمبي مفوض منطقة كاسيسي حيث تقع المدرسة التي تبعد أقل من كيلومترين من الحدود مع جمهورية الكونغو الديمقراطية "تأكد أن جميع القتلى حتى الآن هم تلاميذ في المدرسة".

في وقت سابق، أوضح الناطق فريد إنانغا "أخرجت حتى الآن 25 جثة من المدرسة ونقلت إلى مستشفى بويرا" الواقعة قرب الحدود مع جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقال المتحدث إن القوات الديمقراطية المتحالفة المنتشرة في شرق الكونغو الديمقراطية، هاجمت مدرسة ثانوية قرب بويرا "حيث أضرمت النيران في مهجع ونُهب متجر للمواد الغذائية".

ويطارد الجيش ووحدات الشرطة المهاجمين الذين فروا باتجاه متنزه فيرونغا الوطني قبالة الحدود مع جمهورية الكونغو الديموقراطية.

وكانت القوات الديمقراطية المتحالفة تضم متمردين في أوغندا ومن ثم انتشرت في شرق الكونغو الديمقراطية في التسعينات وهي متهمة منذ ذلك الحين بقتل آلاف المدنيين.

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