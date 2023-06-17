  1. الدولية
  2. أفريقيا
١٧‏/٠٦‏/٢٠٢٣، ٣:٢٦ م

مقتل 25 طالبا في هجوم على مدرسة في أوغندا

مقتل 25 طالبا في هجوم على مدرسة في أوغندا

قال مسؤول أوغندي محلي السبت، إن جميع القتلى الخمسة والعشرين في الهجوم الذي استهدف مدرسة في غرب أوغندا ونفذه عناصر من ميليشيا "القوات الديمقراطية المتحالفة" كانوا تلامذة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح جو والوسيمبي مفوض منطقة كاسيسي حيث تقع المدرسة التي تبعد أقل من كيلومترين من الحدود مع جمهورية الكونغو الديمقراطية "تأكد أن جميع القتلى حتى الآن هم تلاميذ في المدرسة".

في وقت سابق، أوضح الناطق فريد إنانغا "أخرجت حتى الآن 25 جثة من المدرسة ونقلت إلى مستشفى بويرا" الواقعة قرب الحدود مع جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقال المتحدث إن القوات الديمقراطية المتحالفة المنتشرة في شرق الكونغو الديمقراطية، هاجمت مدرسة ثانوية قرب بويرا "حيث أضرمت النيران في مهجع ونُهب متجر للمواد الغذائية".

ويطارد الجيش ووحدات الشرطة المهاجمين الذين فروا باتجاه متنزه فيرونغا الوطني قبالة الحدود مع جمهورية الكونغو الديموقراطية.

وكانت القوات الديمقراطية المتحالفة تضم متمردين في أوغندا ومن ثم انتشرت في شرق الكونغو الديمقراطية في التسعينات وهي متهمة منذ ذلك الحين بقتل آلاف المدنيين.

/انتهى/

رمز الخبر 1934129

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات