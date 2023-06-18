تفكيك خلية إرهابية مسلحة في سيستان وبلوشستان ومقتل احد الارهابيين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح العميد رضا شجاعي: "اطلع حرس الحدود في سيستان وبلوشستان من خلال إجراءات ذكية، على نية خلية إرهابية مسلحة لدخول إيران، فاتخذ من فوره الإجراءات المناسبة والتخطيط المبرمج للإشتباك مع هذه الخلية، حيث تمكن من محاصرة أعضاءها والتصدي معهم بنصب الكمين امامهم".

وأضاف: " خلال هذه الإشتباكات، قتل أحد أعضاء المجموعة الإرهابية وأصيب عدد آخر منهم، والأعضاء الآخرون الذين لم يتمكنوا من الصمود أمام النيران الكثيفة لحرس الحدود لاذوا بالفرار إلى الدولة المجاورة".

وأوضح قائد حرس الحدود بالمحافظة: "ان في هذه العملية أصيب أحد زملائنا في حرس الحدود الذي تم نقله على الفور إلى المركز الطبي للعلاج وحالته العامة مرضية".

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