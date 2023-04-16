تفکیک خلیة ارهابية تابعة لزمرة المنافقين في شمال ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن قائد قوات حرس الثورة الاسلامية في مدينة آمل شمالي البلاد، العميد عابدين داغمه جي، ان قواته قاموا بتفكيك خلية ارهابية تابعة لزمرة المنافقين كانت تخطط لأعمال تخريبية في هذه المنطقة.

وأوضح العميد داغمه جي، ان قوات جهاز الاستخبارات لحرس الثورة في المدينة تمكنوا من معرفة بؤرة الشغب التابعة لزمرة المنافقين بعد اتخاذ اجراءات استخباراتية.

واعلن قائد قوات حرس الثورة الاسلامية في مدينة آمل ان العناصر المرتبطة بالخلية كانت تعد مقاطع فيديو لنشرها عبر القنوات المعادية للنظام.

وصرح العميد داغمه جي، ان الخلية خططت لاستهداف مراكز حساسة في مدينة آمل قبل تفكيكها من قِبَل استخبارات الحرس.

/انتهى/