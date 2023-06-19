خرازی و السيد عمار الحکیم يلتقيان في بغداد

وأفادنت وكالة مهر للأنباء، انه ذكر بيان لمكتب السيد الحكيم، إلتقينا رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية الأسبق السيد كمال خرازي بحضور السفير الإيراني محمد كاظم آل صادق، وتبادلنا وجهات النظر حول تطورات الأوضاع السياسية في المنطقة، والعلاقة البينية بين العراق وإيران على المستوى الدبلوماسي والشعبي.

وأضاف، أشدنا بلغة الحوار السائدة في المنطقة والزيارات المتبادلة، وجددنا الدعوة لحوار موسع يشمل دول المنطقة الكبرى لتحقيق الاستقرار الدائم ، وتمكين الشعوب من التمتع بخيرات بلدانها ، فضلا عن تحييد المنطقة عن التدافع الدولي.

وتابع، عراقيا أوضحنا طبيعة المتغيرات الحالية، وقلنا إن العراق يعيش مرحلة إيجابية غير مسبوقة، حيث دعونا الجميع إلى دعم حالة الاستقرار التي يشهدها العراق لما له من دور في دعم استقرار المنطقة.

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