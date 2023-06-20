الشيخ حمودي يستقبل خرازي ويثمن التسهيلات الايرانية لاستمرارية تدفق الغاز

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بحث الطرفان علاقات البلدين بابعادها التاريخية والسياسية والاقتصادية والشعبية، وتجاربهما، وسبل الاستفادة منها في تنمية مصالح البلدين، وتنسيق المواقف والمبادرات بما يسهم في ترسيخ استقرار المنطقة، وتعزيز الشراكة بين دولها وشعوبها في مختلف المجالات.

وخلال اللقاء، ثمن الشيخ حمودي التسهيلات التي قدمتها الجمهورية الاسلامية الإيرانية لاستمرار تدفق الغاز الى العراق رغم المضايقات التي تفرضها واشنطن وتعرقل تسليم الديون العراقية لإيران.. مؤكدا حرص العراق على تعزيز علاقات ايجابية مع جميع دول المنطقة مبنية على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.

/انتهى/