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٢٠‏/٠٦‏/٢٠٢٣، ٥:٤٤ م

الشيخ حمودي يستقبل خرازي ويثمن التسهيلات الايرانية لاستمرارية تدفق الغاز

الشيخ حمودي يستقبل خرازي ويثمن التسهيلات الايرانية لاستمرارية تدفق الغاز

استقبل الشيخ همام حمودي رئيس المجلس الأعلى الاسلامي العراقي صباح اليوم الثلاثاء السيد كمال خرازي، رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية، والوفد المرافق له ضم السيد عباس عراقجي مسؤول ملف المفاوضات النووية الايرانية السابق.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بحث الطرفان علاقات البلدين بابعادها التاريخية والسياسية والاقتصادية والشعبية، وتجاربهما، وسبل الاستفادة منها في تنمية مصالح البلدين، وتنسيق المواقف والمبادرات بما يسهم في ترسيخ استقرار المنطقة، وتعزيز الشراكة بين دولها وشعوبها في مختلف المجالات.

وخلال اللقاء، ثمن الشيخ حمودي التسهيلات التي قدمتها الجمهورية الاسلامية الإيرانية لاستمرار تدفق الغاز الى العراق رغم المضايقات التي تفرضها واشنطن وتعرقل تسليم الديون العراقية لإيران.. مؤكدا حرص العراق على تعزيز علاقات ايجابية مع جميع دول المنطقة مبنية على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.

/انتهى/

رمز الخبر 1934244

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