القضاء الإيراني: امريكا تعارض وتنتهك القيم الانسانية عكس تعاليمنا الإسلامية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء ذلك خلال مراسم ازاحة الستار عن الملصق الاعلامي للمهرجان الدولي بعنوان "فضح حقوق الانسان الامريكية"، وفتح باب التسجيل وقبول الاوراق العلمية والابحاث المشاركة في هذا الحدث.

واكد "حجة الاسلام كهنموئي" على استعداد السلطة القضائية لجمهورية ايران الاسلامية، من اجل تقديم كامل الدعم الى القائمين على تنظيم المهرجان، قائلا : ان السلطة القضائية تساند كافة الجهات التي تنشط في مجال الكشف عن الوجه الحقيقي لحقوق الانسان الامريكية.

واضاف : ان جرائم امريكا في المنطقة والعالم، بما في ذلك صفقات بيع السلاح الامريكية تهدف لزعزعة الاستقرار الاقليمي والدولي؛ وبما يستدعي بذل جهود اعلامية وفنية مضاعفة لاجل كسر الهيمنة الامريكية التقليدية والخاوية، وفضح هذا النظام المخادع على حقيقته امام الراي العام، بما فيها الشرائح الشبابية في ايران والعالم.

وقال نائب رئيس القضاء الايراني : ان تنظيم هكذا مهرجانات، يجب ان يتم في اطار الجهود الهادفة لتوحيد صفوف الشعوب الاسلامية واحرار العالم بهذا الاتجاه، والمضي قدما لتاسيس "منظمة حقوق الانسان الاسلامية" ايضا.

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