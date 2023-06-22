كنعاني: الكيان الصهيوني يعجل بزواله باستمرار جرائمه واعماله الشريرة

وأفادت وكالة مهر للانباء، أن كنعاني كتب في تغريدة له تعليقا على مقاومة الشعب الفلسطيني ازاء الاعتداءات الوحشية التي يشنها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني المظلوم : من يزرع الريح يحصد العاصفة.

وأضاف المسؤول الإيراني: ان المقاومة هي الرد الطبيعي والمشروع للشعب الفلسطيني ضد الإرهاب والاحتلال والفصل العنصري، والشعب الفلسطيني المظلوم لكن الصامد لن يترك الإرهاب المنظم والاعمال الشريرة التي يرتكبها الصهاينة من دون رد.

وتابع كنعاني في تغريدته : إن الكيان الصهيوني يقصر في عمره باستمرار جرائمه واعماله الشريرة.

/انتهى/