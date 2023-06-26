المقاومة الإسلامية في لبنان تعلن اسقاط مسير صهيونية اخترقت الاجواء اللبنانية الجنوبية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أوضح الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية في بيان، اليوم الاثنين، أن الطائرة المسيّرة التي تم إسقاطها ظهر اليوم خرقت الأجواء اللبنانية من جهة مستعمرة "زرعيت" شمال فلسطين المحتلة.

وأشار البيان إلى أن الطائرة المستهدفة حلقت على علو متوسط بمدى يصل إلى حوالي7 كلم داخل الأجواء اللبنانية قبل أن يسقطها المجاهدون.

ونوّه البيان بأن العدو الإسرائيلي حاول استعادة السيطرة على الطائرة المسيّرة بعد إصابتها دون أن ينجح بذلك.

واعترف العدو الإسرائيلي بإسقاط الطائرة، قائلاً: "إنّ مسيّرة تابعة لنا سقطت في الأراضي اللبنانية أثناء قيامها بنشاط روتيني، ولا خوف من تسرّب معلومات"، بحسب تعبيره.

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