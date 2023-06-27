المجموعة البحرية 90 التابعة للجيش الإيراني تعود للبلاد بعد رحلة إبحار دامت 84 يوما

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه حضر مراسم استقبال طاقم المجموعة البحرية 90 ، الأدميرال بابك بلوج نائب قائد القوة البحرية للشؤون التنسيقية والعميد بحري جليل مقدم نائب قائد المقر المتقدم لاسطول الجنوب والعميد بحري قادر وظيفة قائد المنطقة البحرية الأولى "الامامة" ومجموعة من قادة هذه المنطقة في بندرعباس.

وفي هذه المراسم، أكد الأدميرال بلوج على القوة والدور الحاسم للبحرية في الحماية الشاملة للمصالح الوطنية ، وقال: من أجل ضمان الأمن البحري والحفاظ على الأسطول التجاري وحمايته ، فإن البحرية التابعة للجيش تجري عمليات مستمرة وتبذل جهودا دوؤبة بلا انقطاع.

وأضاف: أن المجموعة 90 اتخذت إجراءات لضمان أمن جميع خطوط الاتصال من خلال الإبحار في خليج عدن والبحر الأحمر ، مع مرافقة ودعم السفن التجارية المحلية والأجنبية الموجودة في المنطقة.

وأشار الأدميرال بلوج إلى أن العقوبات ليس بامكانها تقييد مجال البحر والملاحة وخلق التحدي للجمهورية الإسلامية ، معتبرا التاريخ دليلا واضحا على هذا الامر.

وأضاف: ان التنمية المستدامة وانجاز الاعمال بكفاءة إلى جانب التدريب الحديث والعملي للقوة البحرية للجيش، أدت الى زيادة القدرات واقتدار هذه القوة الاستراتيجية بشكل أكبر.

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