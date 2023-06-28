إيران ترفع دعوى ضد كندا في محكمة العدل الدولية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية رفعت دعوى ضد كندا في محكمة العدل الدولية.

وقالت إيران إن كندا انتهكت القانون الدولي بأحكام قضائية تقضي بمصادرت أصول إيرانية.

وأوضحت محكمة العدل الدولية ومقرها في لاهاي في بيان إن إيران بدأت إجراءات قانونية ضد كندا الثلاثاء "تتعلق بانتهاكات لحصاناتها" كدولة ذات سيادة.

وذكرت إيران في الشكوى المقدمة للمحكمة أن "كندا أقرت ونفذت سلسلة من الإجراءات التشريعية والتنفيذية والقضائية ضد إيران وممتلكاتها في انتهاك لالتزاماتها الدولية".

وأضافت "تطلب إيران باحترام من المحكمة أن تقرر وتعلن أنه من خلال عدم احترام حصانات إيران وممتلكاتها، تكون كندا قد انتهكت التزاماتها الدولية تجاه إيران".

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