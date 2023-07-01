غوتيريش: سأرد على رسالة سماحة السيد السيستاني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء في بيان صادر عن الخارجيّة العراقيّة، أنّ نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجيَّة العراقي "فؤاد حسين"، تلقّى اتصالًا هاتفيًّا من الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش"، لمناقشة الإساءة التي تعرّض لها القرآن الكريم من شخص عراقيّ يقيم في السويد، يوم الأربعاء الماضي، ورسالة "المرجع السيستاني" بشأن الجريمة الشنيعة.

وقدّم وزير الخارجية العراقي، بحسب البيان، شرحًا جاء فيه أنَّ "هذه الأعمال تثير وتنمّي مشاكل متعددة بين دول العالم الإسلاميّ والمجتمعات الأوروبيَّة، التي تقع فيها الأحداث المماثلة، بل وتغذّي ظاهرة الـ "إسلاموفوبيا" والأفكار المتطرفة والإرهابيَّة وتزرع الكراهيَّة والعنف في عموم بلدان العالم".

وشدد وزير الخارجية العراقي، على ضرورة "العمل دوليًا لمحاربة هذه الأفكار التي تؤدي للإساءة للمقدسات ورموزها وحرق الكتب السماويّة ومنها القرآن الكريم".

من جانبه، أكَّد الأمين العام للمنظمة الأممية متابعة "هذا الحدث وكذلك ردود الأفعال في العراق والعالم الإسلاميّ"؛ مُعربًا عن استنكاره وإدانته لهذا الفعل الشنيع، وضرورة العمل لمُواجهة ظاهرة "الإسلاموفوبيا".

وأضاف "استلمت رسالة (السيد) السيستاني، وأقدّر عاليًا جهود سماحته وسأقوم بإعداد رسالة جوابيّة بهذا الشأن".

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