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٠١‏/٠٧‏/٢٠٢٣، ٨:٤٣ م

غوتيريش: سأرد على رسالة سماحة السيد السيستاني

غوتيريش: سأرد على رسالة سماحة السيد السيستاني

أعلن الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش"، بأنّه تسلّم رسالة آية الله العظمى السيد علي السيستاني على خلفيّة جريمة حرق المصحف الشريف بالسويد؛ مؤكدًا أنّه يقدّر عاليًا جهود سماحته، وسيقوم بإعداد رسالة جوابيّة بهذا الشأن.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء في بيان صادر عن الخارجيّة العراقيّة، أنّ نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجيَّة العراقي "فؤاد حسين"، تلقّى اتصالًا هاتفيًّا من الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش"، لمناقشة الإساءة التي تعرّض لها القرآن الكريم من شخص عراقيّ يقيم في السويد، يوم الأربعاء الماضي، ورسالة "المرجع السيستاني" بشأن الجريمة الشنيعة.

وقدّم وزير الخارجية العراقي، بحسب البيان، شرحًا جاء فيه أنَّ "هذه الأعمال تثير وتنمّي مشاكل متعددة بين دول العالم الإسلاميّ والمجتمعات الأوروبيَّة، التي تقع فيها الأحداث المماثلة، بل وتغذّي ظاهرة الـ "إسلاموفوبيا" والأفكار المتطرفة والإرهابيَّة وتزرع الكراهيَّة والعنف في عموم بلدان العالم".

وشدد وزير الخارجية العراقي، على ضرورة "العمل دوليًا لمحاربة هذه الأفكار التي تؤدي للإساءة للمقدسات ورموزها وحرق الكتب السماويّة ومنها القرآن الكريم".

من جانبه، أكَّد الأمين العام للمنظمة الأممية متابعة "هذا الحدث وكذلك ردود الأفعال في العراق والعالم الإسلاميّ"؛ مُعربًا عن استنكاره وإدانته لهذا الفعل الشنيع، وضرورة العمل لمُواجهة ظاهرة "الإسلاموفوبيا".

وأضاف "استلمت رسالة (السيد) السيستاني، وأقدّر عاليًا جهود سماحته وسأقوم بإعداد رسالة جوابيّة بهذا الشأن".

/انتهى/

رمز الخبر 1934571

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