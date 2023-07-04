ارتفاع الطلب العراقي على المواد الانشائية الإيرانية لأعلى مستوى في 2023

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مدير قائممقام قضاء مندلي، مازن اكرم في حديث لموقع المعلومة: "ان استيراد المواد الانشائية من إيران عبر منفذ مندلي الحدودي شرق ديالى عاود وتيرته خلال النصف الاول من 2023 ودخل مرحلة الذروة خلال تموز الحالي، بتسجيل أعلى الكميات منذ انشاء المعبر".

وأضاف:"ان أكثر من نصف المواد المستوردة عبر منفذ مندلي هي المواد الانشائية بمختلف انواعها بسبب وجود طلب متزايد عليها في الاسواق العراقية، سواء في ديالى او بغداد او بقية المحافظات"، مؤكدا: "ان تضاعف تدفق المواد الانشائية زاد الطلب على العمالة ما يعني المزيد من الفرص امام العاطلين".

واشار الى ان هناك جهود حيال تخصيص جزء من ايرادات منفذ مندلي في اعمار مدن شرق ديالى خاصة وانها متضررة وتحتاج خدماتها الاساسية المزيد من الاموال من اجل الشروع بمشاريع البنى التحتية.

ويعد منفذ مندلي من اهم المنافذ الحدودية شرق العراق وهي مخصصة للاستيراد حصريا.

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