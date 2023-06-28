السيد الحكيم يستقبل السفير الإيراني لدى بغداد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، السيد عمار الحكيم، صباح اليوم سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في العراق محمد كاظم آل صادق، وتبادلا التهاني بعيد الأضحى المبارك، "وتمنيا للبلدين والشعبين الصديقين مزيدا من الرفاه والإزدهار".

وأكد السيد الحكيم خلال اللقاء بحسب بيان لمكتبه "ضرورة إدامة الحوارات لتصفير أزمات المنطقة".

وأشاد "باللقاءات المتبادلة والزيارات الرسمية بين دول المنطقة التي تنم على رغبة وقناعة الجميع بالحاجة إلى منطقة مشتبكة بالمصالح لا متشابكة بالمواقف".

ودعا السيد الحكيم إلى "تطوير العلاقات الثنائية بين العراق وإيران بما يخدم البلدين".

وأكد أيضاً "أهمية الاستعداد المبكر للزيارات المليونية القادمة كزيارة العاشر من محرم والأربعين".

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