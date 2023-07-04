لليوم الثاني على التوالي.. الاحتلال يقصف أهدافاً مدنية في جنين والمقاومة تتصدى للعدوان

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن وكالة فلسطين اليوم، بأن طيران الاحتلال قصف مجددًا اهدافا مدنية في جنين منها هدفًا في حارة الدمج تلاه تصاعد دخان من المكان، فيما لا تزال الطائرات بمختلف الأنواع تحلق في سماء المدينة وعلى ارتفاعات متفاوتة، وسط اشتداد المعارك والاشتباكات المسلحة.

وأكد رئيس بلدية جنين، محمد جرار، أن جيش الاحتلال يتعمد هدم المنازل في المخيم، بعد تشريد أعدادا من الأهالي، موضحًا أن حجم الدمار كبير.

واندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين مع قوات الاحتلال الصهيوني، بالقرب من السينما في المدينة.

وتصدى المقاومون، لاقتحام جنود جيش الاحتلال، وأطلقوا الرصاص باتجاههم.

وأعلنت سرايا القدس- كتيبة جنين، عبر بيان لها، تصدي مجاهديها لقوات الاحتلال على أطراف المخيم، بالرصاص والقنابل اليدوية.

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