  1. القدس و فلسطین
  2. القدس
٠٣‏/٠٧‏/٢٠٢٣، ٨:١٥ م

كتيبة جنين: أوقعنا جنود الاحتلال في كمين بأحد المنازل في المخيم

كتيبة جنين: أوقعنا جنود الاحتلال في كمين بأحد المنازل في المخيم

أعلنت "سرايا القدس - كتيبة جنين" (الجهاد الإسلامي) مساء اليوم الاثنين، أن مقاتليها تمكنوا من الاشتباك مع جنود الاحتلال الإسرائيلي "من مسافة صفر إثر محاصرة الجنود في أحد المنازل بالمخيم".

وأوضحت الكتيبة في بيان لها أن "الوحدة الخاصة في الكتيبة هاجمت منزل تحصن فيه جنود الاحتلال الإسرائيلي، وخاضت اشتباكات عنيفة من مسافة صفر" مؤكدة أن "المجاهدين سمعوا صراخ جنود الاحتلال" وفق البيان.

وأشارت إلى أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت محيط المنزل بعد تمكن المجاهدين من حصار الجنود بداخله، في محاولة لفك الحصار وإنقاذ جنودهم.

وأعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الإثنين3/7/2023م، آخر تحديث لحصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على مدينة جنين.

ووفقاً للوزارة، فقد ارتقى ٨ شهداء جراء عدوان الاحتلال على جنين، ونحو ٨٠ جريحاً، بينهم ١٧ بحالة خطيرة، وشهيد في البيرة.

رمز الخبر 1934648

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات