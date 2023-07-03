كتيبة جنين: أوقعنا جنود الاحتلال في كمين بأحد المنازل في المخيم

وأوضحت الكتيبة في بيان لها أن "الوحدة الخاصة في الكتيبة هاجمت منزل تحصن فيه جنود الاحتلال الإسرائيلي، وخاضت اشتباكات عنيفة من مسافة صفر" مؤكدة أن "المجاهدين سمعوا صراخ جنود الاحتلال" وفق البيان.

وأشارت إلى أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت محيط المنزل بعد تمكن المجاهدين من حصار الجنود بداخله، في محاولة لفك الحصار وإنقاذ جنودهم.

وأعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الإثنين3/7/2023م، آخر تحديث لحصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على مدينة جنين.

ووفقاً للوزارة، فقد ارتقى ٨ شهداء جراء عدوان الاحتلال على جنين، ونحو ٨٠ جريحاً، بينهم ١٧ بحالة خطيرة، وشهيد في البيرة.