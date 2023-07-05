إسلامي: علاقاتنا مع الوكالة الدولية مبنية على أساس الضمانات ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال محمد إسلامي، في تصريح له على هامش اجتماع مجلس الحكومة اليوم الأربعاء، بشأن بعض المزاعم حول عدم الاهتمام بقانون مجلس الشورى الإسلامي فيما يتعلق بالاتفاق النووي: "إن علاقاتنا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقوم على أساس الضمانات ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، لا كلمة أكثر ولا كلمة.

كما نفى ادعاء تركيب المزيد من الكاميرات في محطة اصفهان.

وفي وقت سابق قال إسلامي للصحافيين: "إنني أنفي تركيب 100 كاميرا جديدة. لم يكن لدينا التزامات جديدة خارج الضمانات مع الوكالة، وتم تنفيذ جميع إجراءاتنا في إطار العمل الاستراتيجي لقانون رفع العقوبات".

في الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، تم حل قضية أحد المواقع الثلاثة المزعومة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ووفقًا للمفاوضات الفنية، فإن عدد الحالات المتبقية تم تخفيضه إلى نقطتين.

/اتهى/