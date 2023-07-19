اسلامي يعلن عن انشاء 5 محطات جديدة للطاقة النووية في البلاد

وفي حديث مع مراسل وكالة مهر للأنباء، أكد محمد إسلامي ان تطوير دورة الوقود النووي يتطلب الإستفادة من المناجم وقال: "نعمل حاليا للإسراع في عملية استخدام مناجم اليورانيوم، حيث زادت الطاقة الإنتاجية من الكعكة الصفراء هذا العام بنسبة 50٪ مقارنة بالعام الماضي، وبحلول نهاية العام، سنزيد 50٪ أخرى عليها لتصبح هذه الطاقة الإنتاجية ضعف ما كان لدينا قبل سنتين".

وأشار رئيس منظمة الطاقة الذرية بأننا نهدف إلى ازدهار اقتصاد المناجم وكذلك تسهيل دورة الصناعة النووية من خلال استخدام التعدين، مضيفًا: "في العام الماضي كان لدينا منجمين نشطين والآن وصلنا إلى 8 مناجم، وبحلول نهاية العام نعمل لتشغيل منجم جديد شهريا، حيث بهذه الطريقة، سيزيد حجم الاستخراج من المناجم والاستفادة خاصة من المناجم العميقة التي حظيت باهتمام أقل حتى الآن".

وبخصوص بناء 5 محطات طاقة جديدة في البلاد، أوضح إسلامي: "تم إنشاء محطات جديدة للطاقة النووية في 5 محافظات ساحلية هي خوزستان وبوشهر وهرمزجان وسيستان وبلوشستان(في الجنوب و الشرق) ومحافظة غلستان(في شمال البلاد) و سيتم باستخدامها انتاج 20 ألف ميغاواط من الكهرباء للبلاد".

يذكر أن اجتماع مجموعة العمل لتطوير محطات الطاقة النووية في الدولة عقد الأسبوع الماضي (الثلاثاء) برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية، محمد مخبر ، وتم من خلاله التخطيط لتزويد البلاد لـ 20 ألف ميغاواط من الطاقة النووية حتى عشرين عام قادم.

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