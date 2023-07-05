أمير عبداللهيان يلتقي عددا من نظرائه في باكو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزير الخارجية الإيراني" حسين أمير عبداللهيان"، نظرائه الفلسطيني والتركي والسوداني على هامش اجتماع وزراء خارجية دول حركة عدم الانحياز في باكو.

ويعقد اجتماع حركة عدم الانحياز الیوم الأربعاء ویستمر حتى غدا الخميس بحضور وزراء الخارجية وممثلي رؤساء الدول الأعضاء تحت عنوان "حركة عدم الانحياز ، متحدة وحازمة في مواجهة التحديات الناشئة" في مركز باكو للمؤتمرات.

ومن المقرر أن يلقي وزير الخارجية كلمته خلال هذا الاجتماع، وسيشارك في اجتماعات اللجنة الفلسطينية وحركة عدم الانحياز واجتماع مجموعة أصدقاء الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة على هامش اجتماع وزراء الخارجية دول حركة عدم الانحياز في باكو.

ویذکر أن حركة عدم الانحياز، هي منظمة دولية تضم 120 عضوا من الدول النامية، تاسست إبان الحرب الباردة، وقامت فكرتها على أساس عدم الانحياز لأي من المعسكرين الغربي، بزعامة الولايات المتحدة الأميركية، والشرقي بزعامة الاتحاد السوفياتي (سابقا)، وتهدف حاليا إلى إنشاء تيار محايد وغير منحاز للسياسة الدولية للقوى العظمى في العالم.

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