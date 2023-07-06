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٠٦‏/٠٧‏/٢٠٢٣، ٤:٢٦ م

التبرع بـ5 أطنان من الزهور لتزيين العتبات المقدسة بمناسبة حلول عيد الغدير المبارك

التبرع بـ5 أطنان من الزهور لتزيين العتبات المقدسة بمناسبة حلول عيد الغدير المبارك

تم التبرع بـ 5 أطنان من الزهور بقيمة 1.5 مليار تومان بمشاركة وتعاون المتبرعين من سوق الزهور للعتبة الرضوية المقدسة لتزيين المقامات بمناسبة حلول عيد الغدير المبارك.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم التبرع بـ 5 أطنان من الزهور بقيمة 1.5 مليار تومان بمشاركة وتعاون المتبرعين من سوق الزهور للعتبة الرضوية المقدسة لتزيين المقامات بمناسبة حلول عيد الغدير المبارك.

وبمناسبة حلول عيد الغدير المبارك، فإنه تم بمشاركة وتعاون المتبرعين من سوق زهور الإمام الرضا عليه السلام، في عمل ودي التبرع بخمسة أطنان من الزهور بقيمة 1.5 مليار تومان، وتبرعوا بزخارف لتزيين العتبات المقدسة.

ويفترض أنه في يوم عيد الغدير المبارك، خلال تجمع الحجاج والزوار، في اليوم الذي هو يوم قلب أهل البيت، يوم البراءة والطهارة، ويوم الفرح، ستقدم عشرات الآلاف من الزهور إلى أمير المؤمنين وولديه الكرام.

بالإضافة الى ذلك ستقام العديد من الاحتفالات في العتبات المقدسة، وسيشهد العراق هذا العام مئات الاحتفالات والبرامج الخاصة.

/انتهى/

رمز الخبر 1934726

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