قوات الاحتلال تقتحم بلدة عزون بالضفة الغربية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرحت مصادر محلية، أن قوات خاصة "إسرائيلية" اقتحمت بلدة عزون شرق قلقيلية في ساعات الفجر الأولى من اليوم.

وأوضحت المصادر، أنه رافق قوات الاحتلال المُقتحمة لبلدة عزون تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع "الإسرائيلية".

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