  1. القدس و فلسطین
  2. العدو
٠٨‏/٠٧‏/٢٠٢٣، ٩:١٨ ص

قوات الاحتلال تقتحم بلدة عزون بالضفة الغربية

قوات الاحتلال تقتحم بلدة عزون بالضفة الغربية

اقتحمت قوات الاحتلال صباح اليوم السبت، بلدة عزون شرق قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرحت مصادر محلية، أن قوات خاصة "إسرائيلية" اقتحمت بلدة عزون شرق قلقيلية في ساعات الفجر الأولى من اليوم.

وأوضحت المصادر، أنه رافق قوات الاحتلال المُقتحمة لبلدة عزون تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع "الإسرائيلية".

/انتهى/

رمز الخبر 1934766

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات