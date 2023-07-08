الجهاد الإسلامي تعنى شهيدين وتؤكد أن دم الشهداء يمتد ليسعر جذوة المقاومة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها قدمت الحركة في بيان صحفي، يوم الجمعة، التعازي لعائلة الشهيد والاهل في طولكرم عرين الجهاد.

وأكدت الجهاد الاسلامي، أن دم الشهداء يمتد ليسعر جذوة المقاومة، ويتجذر في الأرض ليرصف طريق الحرية لشعبنا، مشيدة بمقاتليها الشجعان الذين يواصلون هذه المعركة حتى تحط رحالها في باحات الأقصى المبارك.

كما نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين مساء الجمعة الشهيد عبد الجواد صالح، الذي استشهد برصاص الاحتلال في قرية ام صفا قرب رام الله.

وأكدت الحركة في بيان لها أن جرائم الاحتلال سترتد على جنود الاحتلال ومستوطنيه بما يسوء وجوههم ويشفي صدور قوم مؤمنين.

وجاء في البيان: تنعى حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إلى جماهير شعبنا وأمتنا الشهيد البطل عبد الجواد حمدان صالح (24 عاماً)، من قرية عارورة والذي ارتقى برصاص جنود الاحتلال خلال مواجهات في قرية أم صفا شمال غرب رام الله.

واضاف: إننا إذ نعزي عائلة الشهيد وأهلنا في رام الله، لنؤكد أن دم الشهداء يتكامل على امتداد الخارطة ليرسم صورة النصر الموعود، وإن جرائم العدو سوف ترتد على جنوده ومستوطنيه بما يسوء وجوههم ويشفي صدور قوم مؤمنين.

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