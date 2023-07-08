إيران تصدر مجلة دولية حول حقوق الانسان لصالح حركة عدم الانحياز

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلن رئيس مركز حقوق الإنسان والتنوع الثقافي لحركة عدم الانحياز في ايران "محمود خاني"، عن اصدار مجلة دولية حول حقوق الانسان باللغة الانجلزية من قبل هذا المركز، لصالح حركة عدم الانحياز.

وفي تصريح لمراسل ارنا اليوم السبت، اشار "خاني" الى نشاطات "مركز حقوق الإنسان والتنوع الثقافي بحركة عدم الانحياز" في ايران، وعلى سبيل المثال التحضير لاصدار مجلة دولية عبر الفضاء الالكتروني حول قضايا حقوق الانسان والتعدد الثقافي باللغة الانجليزية.

واضاف، ان هذا المشروع سيتم بالتعاون مع الدول الاعضاء في حركة عدم الانحياز والمفكرين التابعين لهذه المنظمة الدولية.

وبحسب هذا المسؤول الايراني، يعود انشاء "مركز حقوق الإنسان والتنوع الثقافي لحركة عدم الانحياز" الى اجتماع وزراء خارجية الدول الاعضاء في حركة عدم الانحياز خلال العام 2007 م بطهران والقرار الختامي الصادر عنه تحت عنوان "بيان طهران حول حقوق الانسان والتنوع الثقافي".

وفي سياق الحديث عن النشاطات الاخرى لهذا المركز، نوه "خاني" بالخطط والبرامج العلمية والبحثية في مجال الدفاع عن حقوق الانسان ومواجهة القرارات القسرية والاحادية على الصعيد الدولي التي تطال الدول الاعضاء في حركة عدم الانحياز النامية.

وفي جانب اخر من تصريحاته اليوم، لفت رئيس مركز حقوق الإنسان والتنوع الثقافي لحركة عدم الانحياز، الى تكريم هذا المركز الذي يتخذ من طهران مقرا له، خلال اجتماع وزراء خارجية دول عدم الانحياز الاخير باستضافة باكو، وتحفيز الدول الاعضاء على المشاركة الفاعلة في نشاطاته.

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