جليلي: سيتم تحديد النظام الجديد من خلال الخطاب المنتصر والقوي للمقاومة

أفادت وكالة مهر للأنباء، أكد سعيد جليلي، عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام، في رسالة بمناسبة التطورات الأخيرة: إن قوى المقاومة، بدعم من شعوب العالم وشعوبه الحرة في إيران ولبنان وغيرها، تفرض إرادتها على العدو، وهذا أول الغيث.

ونص رسالة السيد جليلي كالتالي:

بسم الله الرحمن الرحيم

وصف الكيان الصهيوني الظالم عملية اغتيال قائد المقاومة، السيد نصر الله، بأنها "نظام جديد". وكان الرد الفوري: "سيُحدد أبناء المقاومة النظام الجديد". واليوم، يشهد العالم بوضوح أن النظام الجديد لا تُحدده أمريكا والكيان الصهيوني، بل يُحدده خطاب المقاومة المنتصر والقوي.

إن قوى المقاومة، بدعم من شعوب العالم وشعوبه الحرة في إيران ولبنان وغيرها، تفرض إرادتها على العدو ، وهذا أول الغيث، وماخفي أعظم.

وسيكون الأمر كما قال القائد الأعلى للثورة، سيثأرون لدماء القائد العظيم وجميع الشهداء.

/انتهى/