دبلوماسيون إيرانيون وأتراك رفيعو المستوى يعقدون مشاورات حول آخر التطورات في غرب آسيا

أفادت وكالة مهر للأنباء أن "سعيد خطيب زاده"، نائب وزير الخارجية الإيراني، قد التقى أثناء زيارته إلى تركيا بنائب وزير الخارجية التركي موسى كولا كايا على هامش الدورة الخامسة لمنتدى أنطاليا للدبلوماسية، وجرى بينهما تشاورٌ متبادل.

وخلال هذا اللقاء، استعرض الجانبان العلاقات الثنائية، وأكدا على استمرار المشاورات السياسية والتعاون في مختلف المجالات. كما تناول الحوار بين نائبي وزيري خارجية إيران وتركيا قضايا إقليمية، لا سيما التطورات الأخيرة الناجمة عن العدوان الأمريكي والصهيوني على إيران.

