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٠٩‏/٠٧‏/٢٠٢٣، ٩:٠١ ص

اصابة 4 مواطنين احدهم بحالة خطيرة برصاص الاحتلال شرق قلقيلية

اصابة 4 مواطنين احدهم بحالة خطيرة برصاص الاحتلال شرق قلقيلية

أصيب 4 مواطنين احدهم بحالة خطيرة مساء يوم السبت برصاص جيش الاحتلال الذي أطلق النار تجاه المواطنين خلال تصديهم لهجوم من المستوطنين، في كفر قدوم شرق قلقيلية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وفقا لمصادر محلية، فقد أطلق جنود الاحتلال النار نحو المواطنين الذين يتصدون لاعتداءات المستوطنين على المواطنين وممتلكاتهم في المنطقة.

/انتهى/

رمز الخبر 1934804

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