اصابة 4 مواطنين احدهم بحالة خطيرة برصاص الاحتلال شرق قلقيلية

أصيب 4 مواطنين احدهم بحالة خطيرة مساء يوم السبت برصاص جيش الاحتلال الذي أطلق النار تجاه المواطنين خلال تصديهم لهجوم من المستوطنين، في كفر قدوم شرق قلقيلية.