إيران وسوريا يبحثان تعزيز التعاون في مجالات النفط والغاز والثروة المعدنية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تركز لقاء وزير النفط والثروة المعدنية الدكتور فراس قدور اليوم مع معاون وزير النفط الإيراني وحيد رضا زيدي فرد، وعدد من ممثلي الشركات الإيرانية، على سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات النفط والغاز والثروة المعدنية بما يحقق مصالح البلدين.

وناقش المجتمعون إمكانية التعاون والاستفادة من خدمات الشركات الإيرانية المتخصصة في مجالات النفط والغاز حسب الاحتياجات المطلوبة في سورية، نظراً لإمكانياتها المميزة في هذا المجال.

وأكدوا الرغبة المشتركة في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، والتركيز على فرص الاستثمار المتاحة في سورية وتبادل الخبرات في هذه المجالات.

وأشار الدكتور قدور إلى أهمية مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في مجال النفط في تحقيق نتائج مثمرة، لافتاً إلى أهمية التعاون في مجال التدريب لتحسين مستوى الكفاءة والإنتاجية، وتزويد العاملين بالمعرفة والمهارات اللازمة للقيام بالمهام المطلوبة بشكل أفضل.

من جهته أعرب معاون وزير النفط الإيراني عن تقديره للعلاقات الثنائية التي تربط بين سورية وإيران، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم الدعم والمساعدة لسورية في مجالات النفط والغاز والثروة المعدنية، وتبادل الخبرات في هذه المجالات.

حضر الاجتماع السفير الإيراني بدمشق حسين أكبري، وممثلون عن عدد من الشركات الإيرانية المشاركة في معرض سورية الدولي الرابع للبترول والغاز والطاقة.

المصدر: سانا

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